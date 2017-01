Cómo usar los datos móviles para solucionar crisis humanitarias

SÉBASTIEN DELETAILLE

Otro ejemplo de Data For Good es en otra crisis distinta: la de los alimentos. Gracias a la información de telecomunicaciones descubrimos que hay una estrecha relación entre cómo recargamos el saldo del móvil y el tipo de comida que consumimos. ¿No os parece una locura? Pues lo que descubrí es que si recargas mucho dinero con poca frecuencia, es muy probable que comas zanahoria y mango. Pero si recargas con más frecuencia muy pequeñas cantidades, probablemente comes yuca. A la gente le parece que esta correlación no tiene sentido. Y más o menos tienen razón.